«Барселона» хочет подписать защитника «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссайр Мазрауи в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере».

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25-летний Мазрауи стал игроком «Баварии» в летнее трансферное окно, перейдя в команду на правах свободного агента. В 21 матче во всех турнирах Нуссайр провёл на поле 1144 минуты, отметившись тремя результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.