Канчельскис объяснил, почему нужно вернуть продажу пива на стадионах

«В советские времена стояли бочки с пивом. Люди выходили, спокойно пили пиво и вели себя нормально. В Европе везде есть пиво, и нет никаких проблем и никаких вопросов. Нужно следить за порядком, а не снимать с себя ответственность.



Если разрешат продажу пива, это будет правильное решение. А если человек сделал какие-то неправильные действия, отстраните его на пять лет», – передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.