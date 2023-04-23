Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси проведет новые переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Хиляль» по поводу возможного контракта. Об этом в Twitter написал журналист Руди Галетти.

По информации источника, встреча пройдет 1 мая в Париже. В последний раз саудиты предлагали 35-летнему футболисту зарплату размером в 400 миллионов евро в год, что может сделать его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

5 апреля стало известно, что Месси заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль». Ранее саудовский клуб сделал официальное предложение аргентинскому форварду.