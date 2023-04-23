Месси прилетел с семьёй в Барселону, захватив 15 чемоданов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вместе со своей семьей накануне, 22 апреля, прилетел в Барселону. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

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По сведениям источника, 35-летний Месси вышел из местного аэропорта через потайную дверь, чтобы не попасться на глаза СМИ. Семейство Месси прилетело в Барселону с большим багажом. Сообщается, что при них было 15 чемоданов.