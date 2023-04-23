Стало известно, когда «Локомотив» начнёт переговоры с Дзюбой по новому контракту

Руководство «Локомотива» начнёт переговоры по новому контракту с Артёмом Дзюбой после матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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34-летний нападающий присоединился к железнодорожникам в феврале. Ранее он несколько месяцев находился без клуба после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор». У Дзюбы были варианты с ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и «Пари НН», но ни один из них не увенчался успехом.

За «Локомотив» Артём провёл восемь матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Нынешний контракт с красно-зелёными истекает 30 июня 2023 года.