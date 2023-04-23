Нападающий «Спартака» рассказал, на какой топовый чемпионат похожа РПЛ

«Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.