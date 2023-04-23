«Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Central Stadium» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первый мяч на 19-й минуте забил нападающий Николай Комличенко. На 48-й минуте он сделал дубль. На 80-й минуте отставание хозяев сократил полузащитник Даниэль Мишкич. На 90-й минуте окончательный счет во встрече установил защитник ростовчан Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

Таким образом, после 24 матчей «Ростов» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. «Урал» занимает 11-е место, набрав 25 очков. Лидирует петербургский Зенит с 58 очками.