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В РПЛ повторили рекорд по количеству пенальти за тур

Рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству назначенных пенальти за тур был повторен в 24-м раунде лиги, сообщает «Матч ТВ».

В РПЛ повторили рекорд по количеству пенальти за тур
© РПЛ

11-метровый, назначенный в матче между «Пари Нижний Новгород» и самарскими «Крыльями Советов» стал девятым в 24-м туре. Это повторение достижения образца 2005 года, когда в 21-м туре было также назначено девять пенальти.

Ранее по три 11-метровых пробивали в матчах «Химки» — «Торпедо», «Факел» — «Оренбург», по одному — в «Зенит»«Динамо» и «Урал» — «Ростов».

В рамках тура пройдет еще три матча, и команды имеют все шансы на то, чтобы побить рекорд по количеству пенальти.

Лидером РПЛ является петербургский «Зенит», который в 24 матчах набрал 58 очков. Подопечные Сергея Семака одержали в нынешнем сезоне 18 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели два поражения.

Второе место занимает «Ростов» (49). Московским «Спартаку» (45) и ЦСКА (44) еще предстоит провести свои матчи 24-го тура. Красно-белые 24 апреля сыграют с «Краснодаром», а армейцы — 23 апреля с «Локомотивом».

Ранее пресс-служба московского «Локомотива» опровергла сообщения о договоренностях с потенциальными новичками команды, а также о продлении контрактов с игроками, входящими в состав железнодорожников.

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