«Интер» прервал безвыигрышную серию чемпионате Италии, разгромив «Эмполи»

«Интер» прервал безвыигрышную серию чемпионате Италии, разгромив в гостях «Эмполи»
Миланский «Интер» разгромил «Эмполи» в гостевом матче 31 го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно синих». В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку (48 я и 76 я минуты), еще один мяч забил Лаутаро Мартинес (88).
«Интер» прервал 5 матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, команда набрала 54 очка и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. «Эмполи» (32) идет на 16 м месте.
В следующем туре Серии А «Интер» на своем поле примет римский «Лацио», а «Эмполи» отправится в гости к «Сассуоло». Обе встречи состоятся 30 апреля.
Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 23 апреля смотрите в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» встречу между «Ювентусом» и «Наполи», начало трансляции — в 21:40 (мск). Чемпионат Италии. 2022-23. Тур 31 «Эмполи» (Эмполи) — «Интер» (Милан) — 0:3 (0:0) Голы: Лукаку, 48 (ВИДЕО), 76 (ВИДЕО). Мартинес Лаутаро, 88 (ВИДЕО).