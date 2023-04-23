«Интер» прервал безвыигрышную серию чемпионате Италии, разгромив «Эмполи»

Миланский «Интер» разгромил «Эмполи» в гостевом матче 31 го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно синих». В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку (48 я и 76 я минуты), еще один мяч забил Лаутаро Мартинес (88).

«Интер» прервал 5 матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, команда набрала 54 очка и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. «Эмполи» (32) идет на 16 м месте.

В следующем туре Серии А «Интер» на своем поле примет римский «Лацио», а «Эмполи» отправится в гости к «Сассуоло». Обе встречи состоятся 30 апреля.