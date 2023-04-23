"Урал" намерен обратиться в ЭСК РФС по итогам матча с "Ростовом"

«Завтра обратимся в ЭСК РФС по итогам игры с «Ростовом». Но что от этого толку? Во что они превращают футбол, они превращают его в «телевизионный» футбол. Влут отдал пас в центре поле, Бикфалви протащил мяч и забил гол. Но арбитр его отменяет, потому у Влута в центре поля была рука. А зачем ты смотришь ВАР с эпизодом в центре поля? Ему же случайно попал мяч в руку от рикошета соперника», — сказал Иванов.