Сборная Украины решила не сниматься с отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу не будет отказываться от участия в отборе Евро-2024, несмотря на допуск к соревнованиям команды Беларуси. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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«Учитывая решение исполкома УЕФА от 27 мая 2022 года по разведению сборных Украины и Беларуси при жеребьёвке международных турниров под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, мы продолжим мониторинг участия украинских команд в международных турнирах, где также присутствуют команды из Беларуси», — отметил Павелко в социальной сети.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Напомним, сборную России по футболу не включили в жеребьёвку отборочного турнира Евро-2024. УЕФА отстранил российские команды от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок.