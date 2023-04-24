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1 час назад

Сборная Украины продолжит выступление в отборе Евро-2024, несмотря на допуск Беларуси

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Сборная Украины по футболу не будет отказываться от участия в отборе Евро-2024, несмотря на допуск к соревнованиям команды Беларуси. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Сборная Украины решила не сниматься с отбора Евро-2024
Фото: BetassistBetassist

«Учитывая решение исполкома УЕФА от 27 мая 2022 года по разведению сборных Украины и Беларуси при жеребьёвке международных турниров под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеупомянутого приказа, мы продолжим мониторинг участия украинских команд в международных турнирах, где также присутствуют команды из Беларуси», — отметил Павелко в социальной сети.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Украины не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Напомним, сборную России по футболу не включили в жеребьёвку отборочного турнира Евро-2024. УЕФА отстранил российские команды от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой на неопределённый срок.

В рамках отборочного турнира Евро-2024 53 команды сыграют в 10 турах. По его итогам сборные, занявшие в своих группах первое и второе места, квалифицируются в финальную часть Евро. Ещё три команды-участницы будут определены по итогам стыковых матчей, участники которых станут известны по итогам Лиги наций.

Футбол,Андрей Павелко,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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