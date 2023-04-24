Форвард Игнатьев заявил, что ему дают мало игрового времени в "Локомотиве"

"Делаю все, что в моих силах. Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела. Мне надо больше играть, сейчас я вижу, что мне не дают времени. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть", - сказал форвард.