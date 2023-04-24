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Форвард Игнатьев заявил, что ему дают мало игрового времени в "Локомотиве"

Российский футболист московского "Локомотива" Иван Игнатьев поделился мнением о своем будущем в столичном клубе. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Форвард Игнатьев заявил, что ему дают мало игрового времени в "Локомотиве"
© Григорий Сысоев/РИА «Новости»

"Делаю все, что в моих силах. Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела. Мне надо больше играть, сейчас я вижу, что мне не дают времени. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть", - сказал форвард.

24-летний нападающий перебрался в "Локо" летом 2022 года на правах свободного агента. С того времени в его активе 22 матча за "железнодорожников", в которых он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к нему со стороны израильского клуба "Хапоэль Беэр-Шева". Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Локомотив" сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

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