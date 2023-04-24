Матч Первой лиги завершился массовой дракой футболистов на поле

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 28-го тура Первой лиги. После окончания встречи игроки устроили массовую драку на поле.

Оба клуба борются за выживание. «Краснодар-2» идет последним в первенстве с 22 очками. «Кубань» находится на одну строчку выше зоны вылета — на спасительной 14-й позиции (32 балла.

В следующем туре «Краснодар-2» в Ульяновске сыграет с местной «Волгой» (29 апреля), а «Кубань» на своем поле померится силами с «Акроном» из Тольятти.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств (ММА) и бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нейт Диаз принял участие в массовой драке в Нью-Орлеане.