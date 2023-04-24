В «Акроне» штрафуют футболистов и тренеров за мат во время тренировки
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о различных штрафах в тольяттинской команде.
«Я где-то прочитал, что Сергей Семак строго относится к мату. В межсезонье мы собрались и поставили цель уйти и от этого. В итоге даже ввели штраф. Сказал слово на букву «б» во время тренировочного процесса — положи 1000 рублей. У меня тоже присутствует этот грех, я несдержан на язык. Несколько раз уже платил.
У нас всё в пропорции от зарплаты. Самый крупный штраф равняется 10% от оклада и введён за несоблюдение жирового компонента. Опозданий на тренировку у нас вроде до сих не было. За это, кажется, 3000 рублей придётся заплатить. Столько же стоит жёлтая карточка за неспортивное поведение.
Какими словами заменяю мат? Опытные люди говорят, что полезно говорить «слава богу» вместо любого матерного слова», — заявил Калешин в интервью «Чемпионату».
«Акрон» в 28 матчах набрал 35 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.