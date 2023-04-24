В «Акроне» штрафуют футболистов и тренеров за мат во время тренировки

«Я где-то прочитал, что Сергей Семак строго относится к мату. В межсезонье мы собрались и поставили цель уйти и от этого. В итоге даже ввели штраф. Сказал слово на букву «б» во время тренировочного процесса — положи 1000 рублей. У меня тоже присутствует этот грех, я несдержан на язык. Несколько раз уже платил.