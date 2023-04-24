Гасилин заявил, что Дзюба не раз проделывал скандальный трюк с Азмуном

«У Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился? Это была не разовая акция с Азмуном», — сказал Гасилин в интервью Sport24.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона после ухода из «Зенита» на правах свободного агента. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адана Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.