СМИ: сделка «Газпрома» откроет футболистам РПЛ путь на Запад

Готовящаяся сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом», в результате которой газовая компания из России станет титульным спонсором клуба, может помочь открыть дорогу российским футболистам в западные команды. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости Спорт.

В частности, телеканал TRT Spor утверждает, что «Бешикташ» после подписания контракта с «Газпромом» может получить более 67 миллионов долларов. В рамках сделки российская компания с сезона-2024/25 станет титульным спонсором турецкого клуба, а также получит права на название его стадиона.

При этом газета FotoSpor обратила внимание на то, что сейчас ряд легионеров, которые хотели бы покинуть российские клубы, в первую очередь «Зенит», не могут этого сделать, так как денежные переводы в РФ запрещены.

«"Газпром", когда станет спонсором, переведет этих игроков в "Бешикташ", а отсюда уже хочет продавать их европейским суперклубам. Очень запутанная ситуация, неизвестно, что скажет УЕФА в отношении такой операции», - утверждает издание.

Речь идет о Малкоме и Венделе, а также Захаряне из «Динамо» и Карраскале из ЦСКА.

После начала спецоперации на Украине сборная России и российские клубы отстранили от международных матчей. В том числе и от отборочных турниров на чемпина мира по футболу, кторый прошел в Катаре. С тех пор российская команда провела лишь ряд официальных товарищеских встреч — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).