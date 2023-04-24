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21 минуту назад

Общая выручка клубов РПЛ за год выросла на 5 миллиардов рублей

Спорт день за днем

Общая выручка 15-ти клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) за 2022 год составила 51,7 млрд рублей. Об этом сообщил .

Общая выручка клубов РПЛ за год выросла на 5 миллиардов рублей
Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

По информации источника, только «Ахмат» не предоставил данные по выручке за прошедший год. По сравнению с 2021 годом клубы РПЛ получили выручку на 5 млрд рублей больше.

Наибольший прирост наблюдается у «Локомотива» (1,28 млрд), «Зенита» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,08 млрд). Наихудшую выручку по сравнению с 2021 годом показал «Спартак» (-2,162 млрд рублей).

Повышение расходов в 2022 году наблюдалось у «Оренбурга» (+666 млн рублей), «Динамо» (+574 млн) и «Торпедо» (+537 млн). Экономнее всех оказался «Зенит» (-2,27 млрд). Наибольший убыток в том году понес «Краснодар» (-4,8 млрд).

Футбол,Торпедо,Динамо,Зенит,Спартак,
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