«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к трансферу Харри Кейна

Харри Кейн, чей действующий контракт с «Тоттенхэм Хотспур» истекает в 2024 году, вряд ли подпишет новый контракт с лондонской командой. Считается, что «шпоры» будут готовы рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов стерлингов, но у клубов из Англии они запросят не менее 100 миллионов фунтов (более 113 млн евро).