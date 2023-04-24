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«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к трансферу Харри Кейна — СМИ

«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к потенциальной покупке нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Telegraph.Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется возможный трансфер и как вести переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к трансферу Харри Кейна
© Матч ТВ

Харри Кейн, чей действующий контракт с «Тоттенхэм Хотспур» истекает в 2024 году, вряд ли подпишет новый контракт с лондонской командой. Считается, что «шпоры» будут готовы рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов стерлингов, но у клубов из Англии они запросят не менее 100 миллионов фунтов (более 113 млн евро).

В текущем сезоне чемпионата Англии 29 летний футболист провел 32 матча, в которых забил 24 гола.

Харри Кейн провел всю карьеру в составе «Тоттенхэма». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

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