«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к трансферу Харри Кейна

«Манчестер Юнайтед» начал подготовку к потенциальной покупке нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает The Telegraph.Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется возможный трансфер и как вести переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
Харри Кейн, чей действующий контракт с «Тоттенхэм Хотспур» истекает в 2024 году, вряд ли подпишет новый контракт с лондонской командой. Считается, что «шпоры» будут готовы рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов стерлингов, но у клубов из Англии они запросят не менее 100 миллионов фунтов (более 113 млн евро).
В текущем сезоне чемпионата Англии 29 летний футболист провел 32 матча, в которых забил 24 гола.
Харри Кейн провел всю карьеру в составе «Тоттенхэма». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.