В РПЛ высказались о возможных изменениях формата турнира в следующем сезоне

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в сезоне-2023/24 в формат турнира не будут вноситься изменения.

«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти», — передает слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Алаев ранее заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.

В преддверии старта нынешнего сезона был изменен формат проведения розыгрыша Кубка России. Турнир был разделен на верхнюю и нижнюю сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. Принцип проведения турнира в мае 2022 года был предложен организаторами Кубка Российской премьер-лиги.