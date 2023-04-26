Суперкомпьютер спрогнозировал итоги АПЛ сезона-2022/2023

Так, по мнению искусственного интеллекта, чемпионом Англии в этом году станет «Манчестер Сити», который сейчас идёт на втором месте. Шансы «горожан» на чемпионство — 77%. А вот нынешний лидер АПЛ «Арсенал» по версии суперкомпьютера с большой долей вероятности завоюет лишь серебряные медали. Шансы «канониров» на чемпионство оцениваются в 23% — в 3,35 раза меньше, чем у «Манчестер Сити».