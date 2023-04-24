Сборная Украины по футболу сыграет в благотворительном матче с Германией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своём официальном сайте объявила об организации товарищеского матча сборной Украины с национальной командой Германии 12 июня 2023 года.

Встреча пройдёт в Бремене, на стадионе «Везерштадион». Деньги, вырученные с продажи билетов на матч с Украиной, пойдут в фонд Немецкого футбольного союза, который продолжит помогать людям, пострадавшим за время СВО. Конкретные проекты и инициативы помощи будут отобраны вместе с УАФ.