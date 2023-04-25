Анчелотти отреагировал на возможное возвращение Месси в «Барселону»

— Месси может делать все, что захочет, и «Барселона» тоже. Для меня это не проблема. Мне нравится Месси как игрок, — сказал Анчелотти.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году после того, как каталонский клуб не смог продлить его контракт из за правил ограничения заработной платы в Ла Лиге. Он забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи в 778 матчах за клуб.