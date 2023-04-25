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34 минуты назад

Анчелотти отреагировал на возможное возвращение Месси в «Барселону»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Анчелотти отреагировал на возможное возвращение Месси в «Барселону»
Фото: EPAEPA

— Месси может делать все, что захочет, и «Барселона» тоже. Для меня это не проблема. Мне нравится Месси как игрок, — сказал Анчелотти.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году после того, как каталонский клуб не смог продлить его контракт из за правил ограничения заработной платы в Ла Лиге. Он забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи в 778 матчах за клуб.

Нынешний контракт аргентинского форварда с «ПСЖ» истекает этим летом.

Футбол,Карло Анчелотти,Лионель Месси,Реал,
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