У самолета с женской командой «Арсенала» загорелся двигатель

— У нашего самолета возникла техническая проблема перед взлетом в Германии в воскресенье вечером.



В результате мы остались в Вольфсбурге на ночь в воскресенье, а в понедельник днем вылетели обратно в Англию. Мы хотели бы поблагодарить персонал на борту самолета и на земле в аэропорту за оказанную помощь, — говорится в заявлении «Арсенала».