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Самолет с женской командой «Арсенала» на борту загорелся при взлете из-за попавшей в двигатель птицы

Самолет, на борту которого находилась женская команда «Арсенала», загорелся на взлетно посадочной полосе аэропорта Вольфсбурга, сообщает Daily Mail.

У самолета с женской командой «Арсенала» загорелся двигатель
© РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда команда планировала вернуться в Лондон после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом».

Сообщается, что незадолго до взлета в двигатель самолета залетела птица, что вызвало громкий взрыв. Левый двигатель сразу же загорелся. Пилоты быстро эвакуировали пассажиров в безопасное место.

— У нашего самолета возникла техническая проблема перед взлетом в Германии в воскресенье вечером.

В результате мы остались в Вольфсбурге на ночь в воскресенье, а в понедельник днем вылетели обратно в Англию. Мы хотели бы поблагодарить персонал на борту самолета и на земле в аэропорту за оказанную помощь, — говорится в заявлении «Арсенала».

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