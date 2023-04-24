У самолета с женской командой «Арсенала» загорелся двигатель

Самолет с женской командой «Арсенала» на борту загорелся при взлете из-за попавшей в двигатель птицы
Самолет, на борту которого находилась женская команда «Арсенала», загорелся на взлетно посадочной полосе аэропорта Вольфсбурга, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда команда планировала вернуться в Лондон после первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом».
Сообщается, что незадолго до взлета в двигатель самолета залетела птица, что вызвало громкий взрыв. Левый двигатель сразу же загорелся. Пилоты быстро эвакуировали пассажиров в безопасное место.
— У нашего самолета возникла техническая проблема перед взлетом в Германии в воскресенье вечером.
В результате мы остались в Вольфсбурге на ночь в воскресенье, а в понедельник днем вылетели обратно в Англию. Мы хотели бы поблагодарить персонал на борту самолета и на земле в аэропорту за оказанную помощь, — говорится в заявлении «Арсенала».