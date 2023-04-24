Игнатьев назвал Дзюбу человеком с «невысоким интеллектом»

«Шоу, по которым ходит Дзюба, показывает его уровень культуры. Сейчас куда не посмотри, кругом предстают люди с невысоким образованием и невысоким интеллектом. Воспитательный процесс явно запущен. У людей моего поколения от такого уши заворачиваются, стыдно от всего этого», – приводит слова Игнатьева Legalbet.