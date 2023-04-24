Игнатьев назвал Дзюбу человеком с «невысоким интеллектом»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал участие форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в шоу с присутствием нецензурной лексики.
«Шоу, по которым ходит Дзюба, показывает его уровень культуры. Сейчас куда не посмотри, кругом предстают люди с невысоким образованием и невысоким интеллектом. Воспитательный процесс явно запущен. У людей моего поколения от такого уши заворачиваются, стыдно от всего этого», – приводит слова Игнатьева Legalbet.
23 апреля «Локомотив» в гостях сыграл вничью с ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Дзюба провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.
После 24 туров «Локомотив» занимает 10-е место в РПЛ с 29 очками. В 25-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с подмосковными «Химками». Встреча пройдет 30 апреля на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.