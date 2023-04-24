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«Спартак» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

«Спартак» вырвал победу у «Краснодара»
© РИА Новости

На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.

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В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.

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