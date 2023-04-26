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Эмблема "Динамо" появится на газоне перед матчем РПЛ с "Факелом"

Эмблему московского футбольного клуба "Динамо" разместят на газоне "ВТБ-Арены" перед матчем 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Динамо".

Эмблема "Динамо" появится на газоне перед матчем РПЛ с "Факелом"
© РИА Новости

Матч пройдет 28 апреля и начнется в 20:00 мск. Он будет приурочен к столетию московского футбольного клуба. 18 апреля 2023 года "Динамо" исполнилось 100 лет.

"На газоне будет размещен динамовский ромб", - сообщили в пресс-службе.

Помимо этого, на трибуне "ВТБ-Арены" уже появилась надпись "100 лет". Футболисты московской команды сыграют в специальной форме, которая выполнена в ретро-стиле, без рекламы. Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, спонсоры положительно отреагировали на эту форму. Также зрители смогут поучаствовать в световом шоу.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 24 матчах. "Факел" с 18 очками располагается на 14-й позиции.

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