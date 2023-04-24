У игрока «Краснодара» выявлен перелом лицевой кости

«По Кади — сейчас он в больнице, насколько я понимаю, он сломал лицевую кость. Ждем дальнейшей информации», — сказал он.

Ивич допустил, что Кади может больше не выйти на поле в этом сезоне, но выразил надежду на обратное.

Во втором тайме матча 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги футболист столкнулся с капитаном «Спартака» Георгием Джикией. Удар пришелся в висок Кади и он потерял сознание. Поле он покинул на носилках. Кади перешел в «Краснодар» в январе. За команду он сыграл 11 матчей на турнирах, в которых забил три года отдал одну результативную передачу.