"Аль-Наср" с Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии

"Аль-Наср" прекратил борьбу за Кубок Саудовской Аравии. Команде не помогло преимущество в футболистах. С 53-й минуте "Аль-Наср" имел на одного игрока больше. Исход поединка ударом через себя решил француз Жан-Давид Бугель, играющий на позиции центрального нападающего. Он записал свою фамилию в протокол на 23-й минуте встречи. Роналду же провел на поле все 90 минут и ничем примечательным не отметился.