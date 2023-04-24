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"Аль-Наср" с Роналду проиграл "Аль-Вехде" и вылетел из Кубка Саудовской Аравии

Игра 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Вехдой" закончилась поражением коллектива из Эри-Рияда (0:1).

"Аль-Наср" с Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии
© Rusfootball

"Аль-Наср" прекратил борьбу за Кубок Саудовской Аравии. Команде не помогло преимущество в футболистах. С 53-й минуте "Аль-Наср" имел на одного игрока больше. Исход поединка ударом через себя решил француз Жан-Давид Бугель, играющий на позиции центрального нападающего. Он записал свою фамилию в протокол на 23-й минуте встречи. Роналду же провел на поле все 90 минут и ничем примечательным не отметился.

Теперь "Аль-Насру" остается только бороться за чемпионский титул чемпионата Саудовской Аравии.

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