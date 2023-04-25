Почеттино и «Челси» достигли устного соглашения о контракте

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино близок к тому, чтобы занять пост главного тренера английского «Челси», информирует инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, стороны достигли устной договорённости о заключении контракта. Отмечается, что Почеттино официально возглавит лондонский клуб после завершения нынешнего сезона.

В начале апреля «Челси» уволил с поста главного тренера Грэма Поттера. До конца сезона его место занял Фрэнк Лэмпард, ранее уже возглавлявший лондонцев.

Почеттино ранее уже работал в английской Премьер-лиге (РПЛ). Он возглавлял «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».