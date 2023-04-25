"Мышь обиделась на гору": Турки раскритиковали Украину после громкой угрозы
Украина пригрозила Турции подать иск о переводе денег России из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом «Бешикташ» и компанией «Газпромом». Читатели издания Haber7 возмутились этому обещанию, передает РИА Новости.
Новостной сайт ранее сообщил, что чиновники министерства торговли Украины намерены подать иск о «косвенном переводе денег России и оправдании бренда», если соглашение все-таки состоится.
Читатели Haber7 прокомментировали эту ситуацию.
Пользователь омерБ заявил, что «Бешикташ» может заключить спонсорский контракт с кем угодно, и остальных это не касается.
«Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом», — написал Бшк 53.
Хасби возмутился угрозами Киева и тем, что украинские чиновники позволяют себе диктовать правила в чужой стране.
«Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды», — указал он.
К.М. иронично задался вопросом, можно ли им есть хлеб без разрешения Украины. Хаккы ходжа предложил Киеву отдать «Бешикташу» 100 миллионов евро, чтобы отменить это спонсорство. Фатих подчеркнул, что Турция не имеет никакого отношения к военному конфликту между Москвой и Киевом, поэтому «Бешикташ» может подписывать любые соглашения на этот счет.