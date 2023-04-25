"Мышь обиделась на гору": Турки раскритиковали Украину после громкой угрозы

Украина пригрозила Турции подать иск о переводе денег России из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом «Бешикташ» и компанией «Газпромом». Читатели издания Haber7 возмутились этому обещанию, передает РИА Новости.

Новостной сайт ранее сообщил, что чиновники министерства торговли Украины намерены подать иск о «косвенном переводе денег России и оправдании бренда», если соглашение все-таки состоится.

Читатели Haber7 прокомментировали эту ситуацию.

Пользователь омерБ заявил, что «Бешикташ» может заключить спонсорский контракт с кем угодно, и остальных это не касается.

«Мышь обиделась на гору, а гора и не знает об этом», — написал Бшк 53.

Хасби возмутился угрозами Киева и тем, что украинские чиновники позволяют себе диктовать правила в чужой стране.

«Ни одно государство мира, не говоря уже о никчемной Украине, не может вмешиваться в дела моей турецкой команды», — указал он.