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Бывший футболист сборной Литвы рассказал об отношении к россиянам

Бывший футболист сборной Литвы Нериус Бараса рассказал об отношении к россиянам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной Литвы рассказал об отношении к россиянам
© РИА Новости

«Русский народ очень душевный, он либо принял и обнял, либо послал на три буквы. А не вот это, как в Европе — ни вашим, ни нашим…» — заявил спортсмен.

Он добавил, что больше всего в России ему нравятся люди, так как они не лицемерны.

Бараса выступал за самарские «Крылья Советов», владикавказскую «Аланию» и тольяттинскую «Ладу». После окончания карьеры он стал играть в пляжный футбол и в составе самарцев стал обладателем Кубка России.

10 февраля министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила о создании группы из 35 стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. Позднее Министерство иностранных дел страны выступило против возвращения российских спортсменов на международные турниры.

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