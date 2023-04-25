Бывший футболист сборной Литвы рассказал об отношении к россиянам

Бывший футболист сборной Литвы Нериус Бараса рассказал об отношении к россиянам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Русский народ очень душевный, он либо принял и обнял, либо послал на три буквы. А не вот это, как в Европе — ни вашим, ни нашим…» — заявил спортсмен.

Он добавил, что больше всего в России ему нравятся люди, так как они не лицемерны.

Бараса выступал за самарские «Крылья Советов», владикавказскую «Аланию» и тольяттинскую «Ладу». После окончания карьеры он стал играть в пляжный футбол и в составе самарцев стал обладателем Кубка России.