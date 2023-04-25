«Так просто нельзя играть». Кечинов – о матче «Спартака» и «Краснодара»

«Игра, конечно, оставляла желать лучшего, особенно в обороне — так просто нельзя играть. Потому что тогда любая атака «Краснодара» приводит к опасному моменту. И мячи, которые «Краснодар» забил, были просто из-за детских ошибок «Спартака»: неправильная позиция игроков обороны, потеря концентрации», — цитирует Кечинова Rusfootball.