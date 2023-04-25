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«Так просто нельзя играть». Кечинов – о матче «Спартака» и «Краснодара»

Команды забили семь голов на двоих.

«Так просто нельзя играть». Кечинов – о матче «Спартака» и «Краснодара»
© ТАСС

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на результат матча 24-го тура с «Краснодаром». Красно-белые взяли верх со счётом 4:3.

В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, также отличились Антон Зиньковский и Квинси Промес. У «Краснодара» забивали Джон Кордоба, Жоау Батчи и Эдуард Сперцян.

«Игра, конечно, оставляла желать лучшего, особенно в обороне — так просто нельзя играть. Потому что тогда любая атака «Краснодара» приводит к опасному моменту. И мячи, которые «Краснодар» забил, были просто из-за детских ошибок «Спартака»: неправильная позиция игроков обороны, потеря концентрации», — цитирует Кечинова Rusfootball.

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от второй строчки, которую занимает «Ростов», на один балл. Лидирует «Зенит» с 58 очками.

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