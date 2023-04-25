L'Equipe: Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке «ПСЖ»

В раздевалке французского «ПСЖ» не хотят видеть аргентинского полузащитника Леандро Паредеса , который сейчас играет за туринский «Ювентус» на правах аренды из парижского клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, после конфликта с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом во время матча с «Ювентусом» футболисты парижан больше не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Причем, даже если испанский защитник покинет французский клуб по окончании контракта ближайшим летом, это не изменит отношения к аргентинцу, так как мнение Рамоса разделяет нападающий Килиан Мбаппе.