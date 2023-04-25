$81.27-0.2189.46+0.11
27 минут назад

Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке «ПСЖ» — L'Equipe

Чемпионат.com

В раздевалке французского «ПСЖ» не хотят видеть аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который сейчас играет за туринский «Ювентус» на правах аренды из парижского клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

L'Equipe: Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в раздевалке «ПСЖ»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, после конфликта с защитником «ПСЖ» Серхио Рамосом во время матча с «Ювентусом» футболисты парижан больше не хотят видеть Паредеса в раздевалке. Причем, даже если испанский защитник покинет французский клуб по окончании контракта ближайшим летом, это не изменит отношения к аргентинцу, так как мнение Рамоса разделяет нападающий Килиан Мбаппе.

Контракт 28-летнего Паредеса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. По информации СМИ, «Ювентус» не будет выкупать игрока у французского клуба.

Футбол,Килиан Мбаппе,Леандро Паредес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий