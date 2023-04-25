Арбитр Федотов оценил работу судьи Мешкова в матче «Зенит» — «Динамо»

«Хорошая работа Мешкова. Разобрался в единственном моменте с 11-метровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Футболист «Динамо» не успел, и произошёл классический наступ на голеностоп. Конечно, Малком в своём стиле дорисовал, но сам факт нарушения был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.