«Спортсмены, как пишут в комментариях, не совсем умные ребята. Поэтому делайте тогда скидку.



Я имел в виду тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого!



Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел в виду», — сказал Кокорин.