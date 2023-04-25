Кокорин признался, что хотел бы еще поиграть за "Фиорентину"

Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", признался, что хотел бы еще поиграть за клуб из Серии А.

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"Не допускаю, что поиграть, но поприсутствовать там… (смеется). Хотелось бы поиграть в Италии, но большие боссы как скажут в "Фиорентине", - сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Прошлым летом футболист стал игроком "Ариса" на правах аренды. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.