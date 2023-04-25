Кечинов: «У «Спартака» в защите проходной двор»

«В матче с «Краснодаром» «Спартак» показал не самую лучшую игру, особенно в обороне. Так нельзя играть — в защите проходной двор! Но нужно отдать должное — «Спартак» проявил характер. Соболев и Промес повели за собой команду. Казалось, что игра уже безнадёжна, но они её переломили. Хорошо, что восстановился Квинси, — он будет вести за собой партнёров в следующих матчах.