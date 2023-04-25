Классен: возвращение Промеса помогло "Спартаку" обыграть "Краснодар"

Возвращение в состав нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартака" Квинси Промеса помогло команде победить "Краснодар" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал защитник красно-белых Леон Классен.
"Рад, что Квинси вернулся. Он показал, что продолжает хорошо работать, даже когда не может помогать команде. Это наш лидер. Мы рады, команде это только помогло", - сказал Классен.
"Спартак" в понедельник дома победил "Краснодар" со счетом 4:3. Промес появился на поле после перерыва, связанного с травмой, и забил победный гол.
Защитник отметил, что команде необходимо продолжить работать над игрой в обороне. "Здорово, что удалось забить четыре мяча. Но пропустить три - много. Будем над этим работать", - сказал он.
Промес впервые сыграл после травмы, полученной в матче РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:0) 1 апреля. Нападающий забил 85-й гол в чемпионатах России по футболу и догнал по этому показателю лидеров среди легионеров иранца Сердара Азмуна и бразильца Вагнера Лава.
"Спартак" по итогам 24 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками.