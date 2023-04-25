Классен: возвращение Промеса помогло "Спартаку" обыграть "Краснодар"

Возвращение в состав нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартака" Квинси Промеса помогло команде победить "Краснодар" в матче 24-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал защитник красно-белых Леон Классен.

Фото: Официальный сайт ФК "Спартак" Официальный сайт ФК "Спартак"

"Рад, что Квинси вернулся. Он показал, что продолжает хорошо работать, даже когда не может помогать команде. Это наш лидер. Мы рады, команде это только помогло", - сказал Классен.

"Спартак" в понедельник дома победил "Краснодар" со счетом 4:3. Промес появился на поле после перерыва, связанного с травмой, и забил победный гол.

Защитник отметил, что команде необходимо продолжить работать над игрой в обороне. "Здорово, что удалось забить четыре мяча. Но пропустить три - много. Будем над этим работать", - сказал он.

Промес впервые сыграл после травмы, полученной в матче РПЛ против грозненского "Ахмата" (0:0) 1 апреля. Нападающий забил 85-й гол в чемпионатах России по футболу и догнал по этому показателю лидеров среди легионеров иранца Сердара Азмуна и бразильца Вагнера Лава.