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УЕФА планирует исключить «Ювентус» из еврокубков

По информации La Gazzetta dello Sport, союз рассматривает вариант с новым наказанием клуба за финансовые махинации его руководства.

СМИ: УЕФА планирует исключить «Ювентус» из еврокубков
© Советский спорт

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации, связанные с переходом Криштиану Роналду в 2018 году из мадридского «Реала». Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в пандемию, после отказа ряда игроков от части своей зарплаты руководство клуба заключило с ними отдельные тайные договоры, по которым футболисты продолжили получать деньги.

Позже очки были возвращены команде до официального окончания расследования с учетом всех обстоятельств.

После 31 тура «Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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