Кокорин вспомнил, чем его впечатлил Жозе Моуринью

«Помню, разминался возле Моуринью, он тогда пришёл в «Рому». Жозе настолько уверен в себе, но ничего не говорит. Просто по тому, как он ходил, понял, что он суперуверенный. «Фиорентина» начала минут 20–30 колпашить «Рому», Жозе сделал две или три замены, а его «Рома» выиграла 3:1. Это тренерский гений», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.