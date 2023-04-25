Вагнер Лав продолжает выигрывать трофеи, и это в 38 лет

Голы экс-нападающего ЦСКА в финале помогли «Спорт Ресифи» одержать победу, которую ждали четыре года.

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Вагнер Лав не даёт забыть о себе даже в солидном по футбольным меркам возрасте. Самый яркий наряду с Халком легионер в истории российского футбола продолжает выигрывать трофеи даже в 38 лет! Причём нападающий не просто участвует в матчах, а забивает в финалах.

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В Бразилии перед стартом национального чемпионата традиционно проводятся чемпионаты штатов. Например, команды из Рио-де-Жанейро выступают в Лиге Кариока (чемпионат штата Рио). В 2023 году в финале состоялось бразильское «класико» – «Флуминенсе» против «Фламенго», в котором забивал экс-защитник «Спартака» Айртон. Мы рассказывали об этом тут:

Вагнер Лав играет за команду из другого региона – «Спорт Ресифи». Красно-чёрные с января по апрель выступают в чемпионате своего штата Пернамбуку. У команды 42 победы в этом турнире, но в последний раз «львы» завоёвывали трофей ещё в 2019 году. К слову, в предыдущие два сезона золото Лиги Пернамбукано выигрывал «Наутико Ресифи» – главный соперник «Спорта» в регионе наряду с клубом «Санта-Круз».

В 2023-м «Наутико» и «Спорт», очевидно, тоже считались главными претендентами на победу в Лиге Пернамбукано. Обе команды играли в прошлом сезоне во втором по уровню дивизионе бразильского чемпионата – Серии В. Остальные клубы штата пониже уровнем. Впрочем, для их футболистов Лига Пернамбукано – шанс засветиться перед скаутами, так что «одной левой» там никого не уложишь. В завершившемся турнире «Спорт» только в четырёх матчах забил три или более мячей.

Вообще, Вагнер Лав играет за клуб из Ресифи с лета 2022-го. Он подписал контракт до конца прошлого года (а в январе продлил договор на сезон-2023) после того, как уехал из Европы. Нападающий покинул датский «Мидтьюлланн» и решил вернуться на родину.

Вагнер Лав забил за «Спорт Ресифи» в первом же игре, а всего положил 7 мячей в 17 матчах во второй части сезона-2022. Кто-то опять заговорил о возможном возвращении нападающего в армейскую команду. Тем временем сам бразилец в интервью для Globo TV называл ЦСКА одним из двух главных клубов в своей карьере.

«В Бразилии, конечно, «Коринтианс» – это та команда, с которой я выигрывал трофеи. Здесь, в Бразилии, мы оставили значительный след. Не то чтобы я ничего не сделал в других клубах, но это «Коринтианс». Там я брал титулы и забивал важные голы. Однако ЦСКА – это нечто особенное. Клуб, в котором я провёл семь лет, завоевал Кубок УЕФА. Так что в Бразилии назову «Коринтианс», а вне этой страны – ЦСКА» - Вагнер Лав

В 2023 году Вагнер Лав не спеша набирал форму. До старта плей-офф Лиги Пернамбукано нападающий забил всего пару мячей в девяти матчах. Но когда пришло время решающих сражений, экс-игрок ЦСКА снова показал класс. В полуфинале с «Петролиной» (2:0) Вагнер Лав стал автором второго гола красно-чёрных. Нырнул в зону между двумя центральными защитниками «Петролины» под передачу из глубины поля, вышел один на один и пробил в ближний нижний угол.

В финале из двух матчей соперником «Спорта» оказался не «Наутико», вылетевший ещё в четвертьфинале, а клуб «Ретро». Первый матч на выезде фаворит выиграл со счётом 2:1. Вагнер Лав стал автором победного гола на 90+5-й минуте. «Спорту» удалась красивая комбинация по центру, а нападающий завершил её ударом с линии вратарской. Во второй игре дома красно-чёрные тоже победили – 2:0. Вагнер Лав забил первый гол: открылся в 9-10 метрах от ворот, получил передачу, укротил мяч одним касанием, а потом пролез между двумя защитниками «Ретро» и поразил пустые ворота.

После завоевания трофея Вагнер Лав с юмором прокомментировал свой успех в 38 лет: «Когда я был молодым, увидел, как бежит старший парень. А мой брат сказал, что я должен бегать больше, чем тот парень. И вот сегодня уже я говорю пацанам: «Вы не можете делать меньше, чем я. Вы должны бегать больше».