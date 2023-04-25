Дьяков высказался о судействе в российском футболе

Шумиха вокруг судей РПЛ может привести к очередной перестройке. У нас слишком часто что-то меняется, но явно не в лучшую сторону. Наверное, надо больше работать с судьями в межсезонье или брать людей, которые рано закончили с футболом и ушли в судейство: может быть, они больше понимают игру. Да, судья может ошибиться, но для меня нонсенс, когда он не может изменить свою ошибку, хотя у него есть помощники: судья на VAR, экран — можешь подойти и посмотреть. В российском судействе есть проблема, и она глобальная — её надо искоренить.