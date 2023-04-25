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Назван еще один возможный соперник сборной России в международном матче

Sport24 назвал еще одного возможного соперника сборной России по футболу в международном матче. Об этом сообщается на сайте издания.

Назван еще один возможный соперник сборной России в международном матче
© Lenta.ru

Российская команда может сыграть с ОАЭ. «После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае будут организованы переговоры по этому вопросу», — рассказал источник. Он также отметил, что товарищеская встреча может пройти в Абу-Даби в 2023 году: либо в конце июня — начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что команда может встретиться с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

«С Европой рано или поздно мы сыграем, но говорить о том, что в июне мы проведем какой-то матч, я бы не спешил», — заявил он.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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