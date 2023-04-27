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Лэмпард заявил, что у "Челси" проблемы с составом

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что проблема с составом не дает лондонцам отличиться в последних матчах.

Главный тренер "Челси" назвал основную проблему команды
© Газета.Ru

«Проблема с голами существовала до моего прихода. Когда забивать не удается, надо выпускать состав, руководствуясь тактическими соображениями, как это было против «Реала».

Возможно, свежий Обамеянг реализовал бы моменты. Но в целом проблема явно в составе.

Каждый должен оставаться мотивированным, и сегодня, думаю, каждый игрок и был с нужным настроем. Нам нужно продолжать бороться, чтобы изменить ситуацию», — передает слова Лэмпарда Football.London.

Сегодня в рамках 33 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» уступил «Брентфорду» со счетом 2:0. Это поражение стало для «Челси» пятым подряд после возвращения в команду Фрэнка Лэмпарда в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

С момента прихода к власти в «Челси» Боули потратил более полумиллиарда фунтов стерлингов на трансферы игроков, больше, чем в предыдущие два трансферных окна. Сообщалось, что некоторым игрокам команды даже не хватает места в раздевалке, и они вынуждены переодеваться в коридоре.

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