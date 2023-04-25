Надежда Смирнова продлила контракт с ЦСКА до 2026 года

«В ЖФК ЦСКА Надежда со дня его основания. Надя несколько раз попадала в символическую сборную Чемпионата — в 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Помимо этого, становилась лучшим игроком Суперлиги-2019, Суперлиги-2020 и лучшим ассистентом чемпионата Суперлиги сезона 2021 года. В 2017 и 2022 годах стала обладательницей Кубка России, с ЖФК ЦСКА стала чемпионом России в 2019 и 2020 годах. Всего сыграла в 121 матче за ЖФК ЦСКА и забила 41 гол, совершила 32 голевые передачи.