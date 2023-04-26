Глава УЕФА сообщил о намерении ввести потолок зарплат

«В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии, мы пытаемся продавить это.



Удивительно, но все согласны — большие клубы, маленькие клубы, государственные клубы, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны. Я надеюсь, что это может быть сделано как можно скорее. Мы только начали обсуждать это, я думаю, что это решение», — передает слова Чеферина Men In Blazers.