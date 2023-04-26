Глава УЕФА сообщил о намерении ввести потолок зарплат

Глава УЕФА Чеферин сообщил о намерении ввести потолок зарплат
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о введении в будущем потолка зарплат во всем мировом футболе.
«В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Я уже говорил с некоторыми людьми из Европейской комиссии, мы пытаемся продавить это.
Удивительно, но все согласны — большие клубы, маленькие клубы, государственные клубы, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны. Я надеюсь, что это может быть сделано как можно скорее. Мы только начали обсуждать это, я думаю, что это решение», — передает слова Чеферина Men In Blazers.
Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день клубы могут тратить на трансферы до 70% своего заработка.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча.