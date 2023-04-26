Полиция начала проверку из-за травмирования игрока «Краснодара» в РПЛ

Московская полиция заинтересовалась эпизодом травмирования футболиста «Краснодара» Кади Боржеса в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает АГН «Москва».

Источник агентства рассказал, что по данному факту проводит проверку ОМВД России по району Покровское-Стрешнево. Отмечается, что информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от врачей ГКБ имени Боткина, куда доставили травмированного спортсмена.

Инцидент произошел 24 апреля во время матча со «Спартаком». Кади столкнулся головой с игроком красно-белых Георгием Джикией, после чего упал на поле и потерял сознание. Защитник «Спартака» оказал сопернику первую медицинскую помощь, после чего бразильского полузащитника на скорой увезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.