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Пауло Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его в детстве из-за Месси. Мы посмеялись»

Пауло Дибала вспомнил, как рассказал Криштиану Роналду, что ненавидел его из-за Лео Месси.

Дибала: «Рассказал Роналду, что ненавидел его в детстве из-за Месси. Мы посмеялись»
© Sports.ru

«Рядом с Криштиану я провел три хороших года. Команда была очень сильной, и он перешел, чтобы сделать нас еще лучше. В Аргентине соперничество между Месси и Криштиану переживают очень эмоционально. Очевидно, в детстве я был на стороне Месси.

Помню, однажды мы летели на матч на самолете. Роналду сидел передо мной, но в какой-то момент обернулся, и мы разговорились о футболе и о всяких других вещах. Мы говорили о жизни, и я рассказал, что ненавидел его в детстве. Мы посмеялись над этим. У нас всегда были хорошие отношения. Мы хорошо общались», – сказал Дибала, сейчас выступающий за «Рому», в интервью La Gazzetta dello Sport.

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