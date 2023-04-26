В РФС объяснили, почему поддерживают инициативу возвращения пива на стадионы

«РФС и вся футбольная общественность поддерживает принятие этого законопроекта. Важная задача развития спорта — уход от бюджетного финансирования. В данном случае мы рассматриваем одного из традиционных коммерческих спонсоров. С 2005 года произошли изменения. Построены современные стадионы. Все стадионы, на которых проходят соревнования РПЛ, оборудованы идентификацией болельщиков. Мы совместно с правоохранительными органами можем очень быстро найти и наказать именно того человека, который совершил нарушение. Чем отличается потребление водки в ресторане от употребления алкоголя на территории объекта во время спортивного соревнования?



Нам кажется, что не нужно воспринимать продажу алкоголя на стадионе как некий бардак. Сезон-2018/2019 посетили порядка четырёх миллионов человек. За год мы бы выпили 1 миллион 800 тысяч мл пива, исходя из статистики 450 мл на человека. Если человек понимает, что, кроме просмотра матча, он ничего не получит, то возникает возможность просмотра в баре, ресторане или дома.



Что касается безопасности — такая совершенная система безопасности, которая есть в РПЛ — самая совершенная в мире. Есть огромная индустрия, готовая обеспечивать безопасность», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.