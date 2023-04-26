Мостовой назвал себя спортивным пенсионером
Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чем занимается в последнее время.
«А чем занимаются люди на пенсии? Индентифицирую ли я себя как пенсионера? Как спортивного пенсионера. Неоплачиваемого. У нас за это не платят. Просто живу. Пока нахожусь в поиске чего-то. Лет 15-20 назад планировал остаться в футболе. Какое-то время был ему нужен, сейчас оказался не нужным.
Не люблю хвастаться. Честно скажу, что узнают многие. Это всегда приятно, хоть я уже и привык. Я всегда был открытым человеком», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
Мостовой завершил свою профессиональную карьеру игрока в испанском «Алавесе» в 2005 году. На закате карьеры он также поиграл за национальную сборную России в пляжный футбол.
В июне 2020 года Мостовой открыл в Москве футбольную академию, которая носит его имя.
Летом прошлого года он возглавил клуб медиафутбольной лиги Fight Nights. Его команда по итогам сезона стала последней.
В 2023 году Мостовой заявил, что планирует получить тренерскую лицензию.