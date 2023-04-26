Мостовой назвал себя спортивным пенсионером

«А чем занимаются люди на пенсии? Индентифицирую ли я себя как пенсионера? Как спортивного пенсионера. Неоплачиваемого. У нас за это не платят. Просто живу. Пока нахожусь в поиске чего-то. Лет 15-20 назад планировал остаться в футболе. Какое-то время был ему нужен, сейчас оказался не нужным.



Не люблю хвастаться. Честно скажу, что узнают многие. Это всегда приятно, хоть я уже и привык. Я всегда был открытым человеком», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».